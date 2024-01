Gil se apresenta no Santos após ser desfalque nos primeiros treinos

Reforço do Santos para esta temporada, Gil se apresenta no CT Rei Pelé hoje (8). O zagueiro foi liberado para resolver problemas pessoais e perdeu os dois primeiros dias da pré-temporada do clube.

O elenco alvinegro se apresentou no último sábado, quando começou uma grande bateria de exames médicos. Já ontem, o grupo foi pela primeira vez ao gramado para trabalhar com bola.

Gil é único dos 13 reforços já anunciados pelo Alvinegro que ainda não se apresentou. Diego Pituca, Giuliano, Aderlan, Hayner, Jorge, Willian Bigode, Otero, João Schmidt, Marcelinho, Cazares e Guilherme Augusto já marcaram presença no CT.

O zagueiro estava livre no mercado após não renovar com o Corinthians e assinou com o Santos por uma temporada, com opção de renovação por mais 12 meses.

O Santos terá duas semanas de pré-temporada antes do primeiro compromisso de 2024. O clube estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.

Além do Estadual, o Alvinegro Praiano também disputará a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada.