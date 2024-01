De virada, Casa Pia goleia Moreirense e se afasta da zona de rebaixamento do Português

O Casa Pia se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Português com uma vitória sobre o Moreirense nesta segunda-feira. Na partida que encerrou a 16ª rodada, Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, os visitantes saíram atrás, mas venceram por 4 a 1.

Com o resultado a equipe, que estava a um ponto da zona de rebaixamento, chegou a 19 e terminou na oitava colocação. Agora, o Casa Pia tem quatro a mais que a degola. Seu próximo compromisso será no sábado, às 12h30 (de Brasília), contra o Famalicão, pelo Campeonato Português.

O Moreirense ficou em sexto, com 26 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Estoril, também no sábado, às 17h30.

Os gols do jogo

O Moreirense abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Matheus Aiás completou um cruzamento rasteiro à queima-roupa. O Casa Pia empatou pouco depois, aos 18. Yuki Soma arriscou de fora da área e a bola encobriu o goleiro após desviar no meio do caminho.

Aos 26, Felippe Cardoso marcou o gol da virada do Casa Pia. O atacante recebeu na cara do gol e bateu colocado na saída do goleiro. Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, o zagueiro João Nunes subiu mais alto que os marcadores para fazer 3 a 1 de cabeça. Na segunda etapa, aos 11, Felippe Cardoso chutou forte da entrada da área, no pé da trave esquerda, e fechou a contagem.