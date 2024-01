Lucas Braga se despede após quase 200 jogos pelo Santos

A trajetória de Lucas Braga no Santos chegou ao fim. O atacante foi emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão. Ele foi cedido por um ano, com o preço do valor de venda fixado. Foram quatro temporadas pelo clube, onde ele passou por altos e baixos.

Ao todo, foram 199 jogos e 18 bolas na redes. Muitos desses tentos, aliás, foram decisivos. Logo em seu começo na equipe, em 2020, ele contribuiu com uma assistência e um gol na vitória de 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, fora de casa, pela Libertadores. No mesmo ano, ele ainda deixou a sua marca no triunfo de 3 a 0 sobre o Boca Juniors.

Nas temporadas seguintes, ele seguiu anotando gols importantes. Mas, em 2023, teve uma queda de desempenho. Ele marcou apenas uma vez, logo na estreia do time no ano, no êxito de 2 a 1 sobre o Mirassol, na Vila Belmiro. O embate foi o primeiro do Santos após a morte de Pelé.

A baixa contribuição ofensiva pode ser explicada pela mudança de posição. Lucas Braga "quebrou o galho" dos técnicos do Peixe em diversos compromissos ao longo da temporada. Atacante de origem, ele jogou como ala ou lateral.

A improvisação acabou rendendo uma vaga cativa para o jogador de 27 anos na titularidade do Alvinegro Praiano na reta final do Campeonato Brasileiro. Dos 15 jogos com Marcelo Fernandes no banco de reservas, Braga foi titular em 14. Ele ficou de fora de apenas um, pois estava suspenso.

Depois de quase 200 partidas, portanto, o santista de coração se despede da Vila Belmiro. Nas redes sociais, ele destacou a sua gratidão.

"Meu coração se enche de gratidão não só ao gigante Santos Futebol Clube, mas também à minha mãe Nilza e ao meu avô, João, que me fizeram santista desde que nasci. Viver o sonho de várias gerações da sua família é o maior dos privilégios que alguém pode ter. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de marcar 18 gols pelo seu time de coração, o time do Rei!", escreveu.

