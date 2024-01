Cruzeiro anuncia a contratação do atacante argentino Juan Dinenno

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante argentino Juan Dinenno, de 29 anos, até o fim de 2025. O atleta chega ao clube mineiro após defender o Pumas, do México.

Com 130 gols na carreira, o jogador soma passagens por times de Argentina, Equador e Colômbia, entre eles o Racing, Barcelona e Deportivo Cali.

??? SEJA BEM-VINDO, JUAN DINENNO! O atacante argentino de 29 anos é mais um reforço pro nosso time na temporada, com contrato válido até o fim de 2025. Que venham muitos gols com o manto celeste, El Comandante! ? #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/Sg1nsibWtj ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 8, 2024

Além dele, o Cruzeiro já anunciou outros reforços, como Gabriel Veron, Rafa Silva e o treinador Nicolás Larcamón.

O Cruzeiro estreia na temporada no dia 24 de janeiro, diante do Vila Nova, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19:00 (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes.