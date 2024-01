Cristiano Ronaldo malha ao som de dupla brasileira e leva fãs à loucura

O jogador do Al-Nassar, Cristiano Ronaldo, eleito melhor do mundo em cinco oportunidades, agitou as redes sociais ao postar um vídeo em seus stories ao som da música "Deja Vu", interpretada por Luan Santana e Ana Castela. A escolha musical do craque português provocou um rebuliço na internet, especialmente entre os fãs brasileiros, que rapidamente repercutiram a publicação nas redes sociais.

No vídeo, CR7 aparece fazendo um exercício de musculação. O atleta escolheu justamente a canção de sertanejo para publicar o storie em que exibe o treino de costas.

A iniciativa de Cristiano Ronaldo em compartilhar um momento ao som de artistas brasileiros surpreendeu e encantou seus seguidores no Brasil. Nas redes sociais, fãs expressaram sua animação e surpresa com a escolha musical do jogador, ressaltando a internacionalização da música brasileira e a conexão cultural proporcionada por esse gesto.

Não é a primeira vez que uma canção do sertanejo nacional é escolhida por algum famoso internacional. "Ai se eu te pego", do Michel Teló é uma canção recorrente lembrada por jogadores e artistas gringos.