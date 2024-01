Coritiba goleia Monte Azul e garante classificação na Copinha

O Coritiba garantiu sua vaga no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada sobre o Monte Azul-SP nesta segunda-feira. Em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 31, o Coxa venceu por 5 a 0, com gols de Jorge Vinicius, Ruan Assis, Keder Junior, Léo Lima e um contra do zagueiro Guilherme.

Com a vitória, a equipe do estado do Paraná chegou aos mesmos seis pontos do líder Juventus-SP, entretanto, por conta do saldo de gols superior, o time dorme na liderança do grupo.

Antes dos mata-matas, o Coritiba ainda enfrenta o próprio Juventus-SP, na briga pelo primeiro lugar. A bola rola quinta-feira, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

O Monte Azul-SP não tem mais chances de se classificar. Apesar de estar em terceiro, o clube paulistano, que ainda não pontuou, não tem condições de alcançar a segunda colocação do grupo. A equipe encerra sua participação na Copinha diante do Canaã, também já eliminado. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 13 horas (de Brasília).

Os gols

O primeiro gol saiu somente na segunda etapa, aos dois minutos, depois de Jorge Vinicius dominar dentro da área e mandar um belo chute no lado direito do gol. Já o segundo veio aos dez, com Ruan Assis. O camisa 11 aproveitou a sobra na entrada da área e, sem deixar cair, acertou um bonito chute, também no lado direito.

Aos 15, Ruan Assis tentou o segundo dele na partida, entretanto o goleiro rebateu a finalização e Keder Junior aproveitou a sobra para empurrar. Léo Lima, aos 21, recebeu ótimo cruzamento depois de boa jogada ensaiada do Coritiba e cabeceou no alto para anotar o quarto gol da equipe.

Ainda deu tempo de sair mais um, dessa vez aos 45 minutos. Depois do cruzamento do lado direito, Guilherme, camisa número 3 do Monte Azul, acabou desviando para o próprio gol.