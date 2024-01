Corinthians tem ausência de trio em segundo dia de treino no CT; confira

O Corinthians deu sequência à pré-temporada nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco não contou com as presenças de Matheus Donelli, Guilherme Biro e Giovane, que estão com a Seleção Brasileira pré-olímpica, na Granja Comary. Os jovens podem ser desfalques no Timão até o dia 11 de fevereiro, quando termina o Torneio Pré-Olímpico.

Os jogadores do Timão treinaram em dois períodos nesta segunda, buscando a melhor forma possível para o início do Campeonato Paulista. A comissão técnica, chefiada por Mano Menezes, trabalhou alguns conceitos com o elenco, com trabalhos técnicos e táticos. No domingo, na apresentação, grande parte das atividades foram feitas na parte interna.

O zagueiro Félix Torres ainda não compareceu ao CT, já que o Corinthians ainda não acertou a liberação do atleta com o Santos Laguna. O Timão segue otimista e trata sua contratação como certa.

O Corinthians volta a treinar em dois períodos na terça-feira. Além das atividades no campo, os atletas farão exames médicos.