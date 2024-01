Corinthians assume face sonhadora e promete 'causar' no futebol e marketing

O Corinthians se permite sonhar sob o mandato de Augusto Melo. A nova diretoria promete 'causar' dentro e além do futebol durante o triênio da gestão.

O que aconteceu

Augusto Melo exaltou a marca e o peso do Corinthians no mercado. Na coletiva de anúncio da VaideBet como nova patrocinadora máster, o presidente disse que o clube precisava de um mandatário corajoso e que ousasse.

Tenho uma grande marca por trás de mim, que me dá essa condição de ser audacioso. Acho que era disso que o Corinthians precisava: de um presidente com coragem e com uma grande equipe profissional. Augusto Melo

A fala de Augusto Melo foi endossada por Sergio Moura, diretor de marketing do Corinthians. Ele citou a torcida como exemplo para dizer que a gestão "vai fazer barulho" no mercado.

Se não for para causarmos alvoroço no mercado, a gente não vai lá. Essa vai ser a nossa marca do marketing. A gente vai causar, vai fazer barulho, vamos ser criativos e fazer coisas diferentes. A torcida do Corinthians, quando entra no estádio, ela causa, cala a torcida adversária, viaja para outro lado do mundo... O marketing tem que acompanhar isso. Sergio Moura

Sonhar é permitido no Corinthians. Impondo metas, Augusto Melo incentiva os setores administrativos a 'sonharem' grande e buscarem novas parcerias e melhorias para o clube.

Nós procuramos os melhores [profissionais]. O Corinthians é o maior, o melhor e tem que ter os melhores. Eu aplico metas para eles, eu falo: 'é isso, se virem, corram atrás'. Quando você tem uma empresa e não aplica metas aos seus diretores e afins, eles vão ficar ali acomodados . Augusto Melo

O pesadelo acabou. A torcida sonha e nós vamos sonhar junto com eles. Estamos junto com eles. É melhor ser um sonhador do que entrarmos e pensar que vamos viver um pesadelo de novo. Nós somos sonhadores. Se o Augusto não me desse metas, eu não vinha para o Corinthians. Sergio Moura

Nova patrocinadora não ajudará em reforços

A VaideBet não ajudará na contratação de reforços. A empresa fará pagamentos mensais de R$ 10 milhões durante três anos, mas não aportará diretamente na compra de atletas específicos.

Ao todo, a empresa pagará R$ 370 milhões para ocupar o espaço principal na camisa do Corinthians no futebol masculino e feminino, basquete e futsal.

Vai ajudar no patrocínio financeiro para que isso dê o suporte para buscarmos atletas com o que temos de arrecadação, de receitas. Não prometeu atletas, apenas um grande patrocínio. Brigamos pela valorização da camisa. Isso é a credibilidade para a empresa, depois disso, nós que iremos fazer o planejamento. Augusto Melo

A VaideBet tem o cantor Gusttavo Lima como embaixador. Ele participará de algumas ações em conjunto entre o Corinthians e marca.

