Corinthians é o clube paulista com maior aumento de inscrições nas redes sociais em 2023; confira

O Corinthians é o clube paulista com o maior aumento de inscrições nas redes sociais em 2023, segundo o IBOPE Repucom. Os dados foram apresentados na primeira edição do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros de 2024.

O Corinthians conseguiu, ao todo, 3,7 milhões de inscrições no último ano, ficando atrás apenas do Flamengo, que teve 4,8 milhões. O Timão teve uma evolução de 12% em relação a 2022.

Campeão Brasileiro, o Palmeiras foi o segundo paulista com maior aumento de seguidores, com 2,9 milhões, registrando uma evolução de 17%. Mesmo com o rebaixamento, o Santos vem logo atrás com um crescimento de 2,3 milhões em suas inscrições (21% de evolução). Segundo o IBOPE Repucom, os números elevados do Peixe se devem à visita de Neymar ao clube no primeiro semestre de 2023.

O São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil, fecha o "G4" dos paulistas, com 2,2 milhões de inscrições em 2023. Esse foi o melhor ano do Tricolor Paulista no que se refere a novos seguidores nas plataformas digitais, com evolução de 12%.

Segundo a pesquisa, o Instagram foi quem mais gerou ganho de novas inscrições aos clubes, com mais da metade (52%) das novas adesões. O TikTok ficou na segunda colocação, ajudando com um crescimento de 37%.

Veja top-10 de clubes que mais ganharam inscrições em 2023:

1 - Flamengo (4,8 milhões)



2 - Corinthians (3,7 milhões)



3 - Fluminense (3,3 milhões)



4 - Palmeiras (2,9 milhões)



5 - Santos (2,3 milhões)



6 - São Paulo (2,2 milhões)



7 - Grêmio (1,7 milhões)



8 - Vasco (1,4 milhões)



9 - Botafogo (1,2 milhões)



10 - Atlético-MG (923 mil)