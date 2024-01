Corinthians demonstra interesse em Caio Alexandre, mas concorrência torna negócio difícil

O Corinthians tem interesse no volante Caio Alexandre, do Fortaleza. Porém, a alta concorrência pelo atleta de 24 anos dificulta os planos do Alvinegro.

Caio Alexandre já foi alvo do Palmeiras e mais recentemente entrou na pauta do Bahia, que tem conversas avançadas com o Leão do Pici. Os valores apresentados pelo Tricolor de Aço para contar com o jogador agradaram à diretoria do Fortaleza e o negócio está próximo de ser concretizado.

Pelo cenário apresentado, a negociação do Corinthians por Caio é vista como difícil. O interesse do Timão em seu futebol foi divulgado inicialmente pelo UOL Esporte e confirmado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Na última temporada, o atleta disputou 65 jogos pelo Fortaleza, com cinco gols e seis assitências. Caio Alexandre foi uma das referências técnicas da equipe que foi até à final da Copa Sul-Americana, tendo passado pelo próprio Corinthians na semifinal.

O Corinthians busca mais um volante, já que as conversas com Thiago Maia, do Flamengo, não evoluíram. Para essa faixa do campo, o clube contratou o volante Raniele e acertou a permanência de Maycon.

O Timão está ativo no mercado da bola e espera anunciar novos nomes nos próximos dias. O clube formalizou uma proposta ao Betis para contar com o ponta Luiz Henrique, e entrou na briga para contratar o atacante Rafael Borré.

Além disso, apenas exames médicos separam o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo, do Corinthians.

Até o momento, o Timão já oficializou quatro reforços: Hugo, Raniele, Diego Palacios e Rodrigo Garro. O zagueiro Félix Torres já tem tudo certo com o clube paulista, mas ainda não foi liberado pelo Santos Laguna.