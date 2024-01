'Contratações do Corinthians são todas apostas', dispara Casagrande

O colunista Walter Casagrande analisou no Fim de Papo as contratações do Corinthians neste início de ano. Na avaliação dele, os jogadores anunciados como reforços até agora são como a nova diretoria corintiana: uma aposta para 2024.

'As contratações do Corinthians são apostas': "As contratações que o Corinthians fez são contratações do tamanho que o Corinthians é hoje, todos os jogadores são apostas, não tem nenhuma contratação que você fala esse cara vai entrar e resolver. Todos são como Fausto Vera e Matías Rojas, jogadores que a gente não sabe realmente como vão se comportar tecnicamente, taticamente e também no relacionamento com a torcida do Corinthians".

'Augusto Melo também é uma aposta': "A torcida do Corinthians, é claro, se entusiasma e tem mais que se entusiasmar mesmo, saiu aquele peso da história do Corinthians que era Duilio Monteiro Alves e sua turma, que jogaram o Corinthians no lixo, pior dirigente da história do Corinthians, e mudou para outro que é uma aposta, ele ganhou a eleição, mas é uma aposta. Nesse ponto das contratações, o Corinthians está indo bem, mas tem que deixar bem claro para o torcedor que estão contratando jogadores que são apostas".

