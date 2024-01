Com três caras novas, Palmeiras se reapresenta nesta segunda para início da pré-temporada 2024

O Palmeiras dá início à preparação para a temporada de 2024 nesta segunda-feira (8). Com três títulos conquistados em 2023, o Verdão é o último dos rivais paulistas a voltar aos trabalhos e, sem grandes mudanças no elenco, terá três caras novas na reapresentação.

Até o momento, o Alviverde anunciou as contratações do volante Aníbal Moreno, do atacante Bruno Rodrigues e do polivalente Caio Paulista. Os novos reforços, portanto, terão primeiro contato com o técnico Abel Ferreira e sua comissão. O clube ainda pretende acertar mais chegadas pontuais, como para o meio de campo, por exemplo.

Além disso, dos atletas que encerraram o ano no plantel, o Palestra oficializou apenas a saída do volante Jaílson. Outro nome próximo de sair é o atacante Artur, que ruma para o Zenit e deve apenas se despedir dos companheiros. Dessa forma, a diretoria palmeirense não se desfez de nenhum titular da equipe.

Nesse quesito, inclusive, Leila Pereira e sua direção tiveram estratégia contrária. O Palmeiras inicia a atual temporada com seis renovações, sendo quatro delas de atletas considerados titulares: Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael e Gabriel Meninos. Os demais jogadores com vínculo estendido são Marcelo Lomba e Luís Guilherme.

Portanto, o Verdão começa a se preparar para o recheado calendário de 2024 com 29 nomes ? sendo que Dudu e Menino ainda estão em processo de recuperação de lesões. Nesta temporada, o clube disputará cinco competições: Paulista, Supercopa, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores e tem expectativa de seguir conquistando títulos.

A estreia no ano acontece no próximo dia 21, quando o Palmeiras enfrenta o Novorizontino pela primeira rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).