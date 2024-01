Com reforços, Palmeiras faz primeiro treino com bola na temporada 2024

O elenco do Palmeiras treinou com bola pela primeira vez em 2024, na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Na parte da manhã, o grupo realizou exames médicos.

O trio de reforços, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista, participou da atividade. O atacante Dudu e o meia Gabriel Menino cumpriram cronograma de recuperação e não foram a campo. atividade.

Assim como Endrick, convocado para a disputa do Pré-Olímpico, e Abel Ferreira, que em acordo com a diretoria se apresentará apenas no próximo dia 15.

Segundo tempo ?? Debaixo de chuva, a tarde também foi de trabalho na Academia de Futebol!

O grupo foi dividido em dois, sendo que no Campo 1 os atletas aprimoraram movimentações e linha de passes por meio de estacas. No Campo 3, por sua vez, foi colocado em prática um treino em dimensões reduzidas com duas equipes de oito componentes, que se revezavam nas estações.

Na terça-feira, o Verdão treinará em dois períodos, às 10h (de Brasília) e às 16h. Em seu primeiro compromisso oficial, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino no próximo dia 21, às 16h, fora de casa, pelo Paulistão.