Com reforços e sem Endrick, Palmeiras inicia pré-temporada com testes e avaliações

Nesta segunda-feira, foi dado o pontapé inicial para a pré-temporada do Palmeiras, na Academia de Futebol. A novidade foi a presença dos três reforços: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista, além da ausência de Endrick, convocado para a disputa do Pré-Olímpico.

Depois de um café da manhã no refeitório, o elenco realizou testes e avaliações. Na parte da tarde, às 16h (de Brasília), o Verdão fará um treinamento no campo.

O coordenador médico do clube, Dr. Pedro Pontin, detalhou o processo e a importância disso para a sequência do Palmeiras no ano.

"Como todo ano, a gente obrigatoriamente faz as avaliações de todos os atletas. Neste ano, acrescentamos as avaliações neurológicas e neurocognitivas, que são pontos cada vez mais importantes. Os dados servirão como padrão tanto para o protocolo de concussão quanto para estímulo e fadiga", iniciou.

"Fizemos, como sempre, a coleta de exames laboratoriais, cardiológicos, físicos e motores. A ideia é ter, após esse mapeamento, todos os atletas planilhados e monitorados para planejarmos o trabalho de toda a temporada junto com a equipe da preparação física", complementou.

O primeiro comprimisso oficial do Palmeiras para 2024 será contra o Novorizontino no dia 21, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela primeira rodada do Paulistão. Na quinta, está previsto um jogo-treino contra o Rio Branco, na Academia.