Com reapresentação de Arboleda, São Paulo dá sequência aos treinos de pré-temporada

O São Paulo começou a se preparar para a temporada de 2024 no último sábado e segue de olho no início do calendário do futebol nacional. Na manhã desta segunda-feira (08), o zagueiro Robert Arboleda se reapresentou e o elenco tricolor deu sequência à preparação no CT da Barra Funda.

Arboleda não se reapresentou ao São Paulo com o restante do elenco no último sábado por conta de assuntos relacionados à renovação de seu contrato. Pepe Chamorro, empresário do zagueiro, considerou baixa a proposta oferecida pelo clube e disse que Arboleda retornaria às atividades apenas nesta segunda-feira — o que de fato aconteceu.

Com a saída do técnico Dorival Júnior, que assumirá o comando da seleção brasileira, a atividade desta segunda foi realizada sob orientação dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, que fazem parte da comissão do ex-treinador e permanecerão no clube até que um novo treinador seja contratado.

Os trabalhos no CT da Barra Funda tiveram início com exercícios físicos. Em seguida, o grupo são-paulino realizou atividades técnicas em espaço reduzido, com o objetivo de aperfeiçoar a troca de passes e a marcação sob pressão.

O elenco do São Paulo treinou em dois períodos no sábado e no domingo. Por conta disso, os jogadores tiveram a tarde livre e se reapresentarão na manhã desta terça-feira. Novamente, o grupo fará duas sessões de treinamento no centro de treinamento.

O Tricolor Paulista fará sua estreia em 2024 com a disputa do Campeonato Paulista. O primeiro compromisso do São Paulo será diante do Santo André, no dia 20 de janeiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Morumbi, pelo Grupo D.