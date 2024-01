Com Endrick, Seleção Brasileira se apresenta para a disputa do Pré-Olímpico

Destaque do Palmeiras, Endrick se apresentou à Seleção Brasileira para a disputa do Pré-Olímpico, nesta segunda-feira. Os jogadores se reuniram primeiro no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e seguiram de ônibus até a sede da CBF, na Granja.

O grupo passará por exames e avaliações médicas antes do primeiro treinamento, às 17h30 (de Brasília), sob comando de Ramon Menezes. O objetivo da Seleção Brasileira é uma das duas vagas para as Olimpíadas.

As seleções estão divididas em dois grupos de cinco, com o Brasil, na chave A, enfrentando Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador. Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai estão no B.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a disputa do quadrangular final. Com o término do Pré-Olímpico, dois times garantirão vaga nas Olimpíadas.

Por conta da presença de Endrick, o Palmeiras não contará com o jogador em sete rodadas do Paulista, incluindo o clássico contra o Santos e o duelo perante ao RB Bragantino, além da final da Supercopa do Brasil, frente ao São Paulo. Um acordo com o Real Madrid obrigou o Palmeiras a liberar o jovem, de 17 anos.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras) e Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).