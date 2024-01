Com Endrick em campo, Seleção Pré-Olímpica inicia preparação para buscar vaga em Paris

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica iniciou nesta segunda-feira a preparação para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Visando o torneio classificatório, que será disputado na Venezuela, a equipe fez o primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Endrick, do Palmeiras, esteve em campo.

Os trabalhos começaram focados em técnicas ofensivas e defensivas, com uma sessão educativa. Os jogadores participaram de atividades específicas, voltadas para o estilo de jogo pretendido pela comissão técnica, comandada por Ramon Menezes.

"Estamos agora em um tempo de preparação, sabemos que é um período curto e temos que aproveitar ao máximo. Quando chegamos aqui na Seleção, elogiei muito essa geração, porque de fato eu estava de frente de uma geração muito promissora, que vem comprovando isso . E a gente já carrega o nosso trabalho com uma competição muito importante, sabemos da importância que é esse Pré-Olímpico para todos nós", comentou o treinador.

O treino também contou com exercícios de finalização e triangulações. Todos os jogadores chutaram no gol, com ou sem cruzamentos.

Ramon Menezes elogiou seu elenco e projetou o Torneio Pré-Olímpico. A Seleção Brasileira está no Grupo A, ao lado de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia.

"Uma competição sul-americana que já temos experiência, mas sabemos que vai ser ainda mais difícil, porque um Pré-Olímpico classifica apenas duas equipes. A gente ainda carrega a responsabilidade de ser bicampeão olímpico, mas o nosso objetivo é buscar nossa classificação primeiro. Temos jogadores com histórico fantástico de Seleção Brasileira, de base, alguns que já tiveram a oportunidade de estar na Seleção Principal. É um grupo forte, concentrado, para que a gente consiga conquistar nosso objetivo e que 2024 seja um ano muito positivo para nós", disse.

A estreia do Brasil no Pré-Olímpico será no dia 23, contra a Bolívia, às 17h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte. O embarque da delegação brasileira será no dia 16 (terça-feira). O Pré-Olímpico será a única possibilidade de classificação das equipes sul-americanas para as Olimpíadas de Paris.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras) e Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).