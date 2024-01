Casares descarta possibilidade de Muricy assumir o comando do São Paulo: "Temos um acordo"

Nos últimos dias, uma bomba atingiu o São Paulo. Fernando Diniz foi demitido do comando da Seleção Brasileira e a CBF acertou, no último domingo, a contratação de Dorival Júnior, agora ex-técnico do Tricolor paulista.

Com a saída de Dorival, as notícias sobre quem assumirá o cargo na equipe começaram a se espalhar. O nome de Muricy Ramalho, atual coordernador técnico do São Paulo, foi um dos mais ventilados nas redes sociais. No entanto, em publicação nas redes sociais, Julio Casares, presidente do clube, negou tal possibilidade.

"Muricy Ramalho é nosso amigo. Um grande profissional e pessoa de minha extrema confiança. Ficará conosco até o final da gestão. Trabalha muito. Temos um acordo que nunca assumiria a posição de técnico. Um grande coordenador que por 3 vezes foi convidado pela CBF e decidiu ficar no São Paulo", publicou o dirigente no Instagram.

O presidente do Tricolor paulista completou: "De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza. Nossa diretoria mantém a palavra empenhada. Hoje é mais um dia de intensa atividade. Seguimos #juntospelosaopaulo".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

Muricy Ramalho teve seu contrato renovado até o fim de dezembro de 2026, quando chega ao fim o triênio de Casares na presidência do São Paulo. Rui Costa, Zetti, Milton Cruz, Marcos Biasotto e Altair Ramos também seguirão na equipe até tal data.

Multicampeão pelo Tricolor paulista como atleta e treinador, Muricy Ramalho voltou ao time em 2021 assumir o cargo de coordenador de futebol.

Agora, o São Paulo irá ao mercado para trazer um substituto para Dorival Júnior. A prioridade do clube é Juan Pablo Vojvoda, que comanda o Fortaleza, mas o português António Oliveira, do Cuiabá, também está em pauta.