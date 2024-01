Casares descarta Muricy como técnico do São Paulo: 'Temos um acordo'

Julio Casares, presidente do São Paulo, confirmou o coordenador técnico Muricy Ramalho não será o próximo treinador do São Paulo.

O que aconteceu

Casares declarou que há acordo com Muricy para que ele "nunca" assuma o cargo de técnico do time. O dirigente tricolor se pronunciou sobre o assunto através de publicação em seu perfil pessoal no Instagram.

"De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza". Casares reforçou a importância de Muricy Ramalho no planejamento do clube até 2024. O São Paulo renovou recentemente com o coordenador técnico por três temporadas, assim como fez com o auxiliar Milton Cruz e com o executivo Rui Costa.

Texto de Casares sobre Muricy na íntegra

Muricy Ramalho é nosso amigo. Um grande profissional e pessoa de minha extrema confiança. Ficará conosco até o final da gestão. Trabalha muito. Temos um acordo que nunca assumiria a posição de técnico. Um grande coordenador que por 3 vezes foi convidado pela CBF e decidiu ficar no São Paulo. De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza. Nossa diretoria mantém a palavra empenhada. Hoje é mais um dia de intensa atividade. Seguimos #juntospelosaopaulo Julio Casares

Quem será o próximo técnico do São Paulo?

O São Paulo inicia a busca por um treinador a 12 dias de sua estreia no Campeonato Paulista. Lucas Silvestre, filho de Dorival, comandará os treinos de maneira interina enquanto o clube não acerta de maneira definitiva com um novo comandante.

Plano A do São Paulo, Juan Pablo Vojvoda recusou a investida do clube. O argentino comanda o Fortaleza desde 2021 e quer cumprir o contrato vigente.

Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, também rejeitou abrir conversas com o Tricolor Paulista. O técnico português deseja manter o vínculo com o clube, classificado para a próxima edição da Copa Libertadores.

Casares celebra retorno de Arboleda

O zagueiro equatoriano se reapresentou ao CT da Barra Funda hoje (08), dois dias após o resto do elenco. Arboleda participou dos treinos normalmente.

O atraso se deve às negociações de renovação contratual. Empresário do atleta, Pepe Chamorro, considera que o São Paulo fez uma proposta de valor baixo para o seu cliente.

Casares comemorou a reintegração de Arboleda ao elenco. Veja abaixo o que o dirigente escreveu: