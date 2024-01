Botafogo anuncia chegada do zagueiro argentino Alexander Barboza, ex-Libertad

O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do zagueiro Alexander Barboza. O argentino de 28 anos estava no Libertad-PAR e assinou contrato até dezembro de 2026.

Revelado pelo River Plate, o atleta passou também por Atlético Rafaela-ARG, Defensa y Justicia. No clube paraguaio, conquistou três vezes o campeonato Apertura e uma vez o Clausura.

O jogador viveu uma grande temporada em 2023, sendo um dos atletas com mais duelos aéreos ganhos na última edição da Copa Libertadores e também com presença ofensiva, com seis gols marcados no ano.

Barboza chegou nesta manhã ao Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou contrato. O defensor é o quarto reforço confirmado pelos alvinegros para a temporada.

Além do atleta argentino, o Botafogo também anunciou o goleiro John, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Jeffinho. O elenco já iniciou os trabalhos de pré-temporada sob o comando do técnico Tiago Nunes.

A equipe, por fim, estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, contra o Madureira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.