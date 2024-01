Beckenbauer no Flamengo? A história da foto do Kaiser com camisa do clube

A lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer, que morreu ontem (7) aos 78 anos, vestiu a camisa do Flamengo após a despedida dos gramados de Carlos Alberto Torres, em 1982.

O que aconteceu?

O "Kaiser" (imperador, em livre tradução do alemão) participou da partida de despedida de Carlos Alberto Torres, o Capita, que aconteceu em 1982 contra o Flamengo, nos Estados Unidos.

O ex-zagueiro alemão vestia as cores do New York Cosmos e tinha Pelé e Carlos Alberto Torres como companheiros.

A foto com a camisa rubro-negra foi registrada após o amistoso, no Giants Stadium, a pedido de um torcedor. O clique histórico foi feito pelo fotógrafo Orlando Brito.

Em homenagem nas redes sociais, o Flamengo lembrou o dia em que o ex-zagueiro vestiu a camisa do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do alemão Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história. Na foto, tirada em 1982, Beckenbauer aparece com o Manto Sagrado. Foi após o empate em 3 a 3 entre Flamengo e Cosmos, nos EUA, na despedida de? pic.twitter.com/uAqHvYdwjk -- Flamengo (@Flamengo) January 8, 2024

O Flamengo largou na frente e marcou três vezes no primeiro tempo, sob o comando de Zico. O New York Cosmos chegou ao empate na etapa final: 3 a 3.

Uma curiosidade que também marca o amistoso é a presença de Sócrates, ídolo do Corinthians, com a camisa do clube americano a convite do Capita.

A carreira de Beckenbauer

Beckenbauer conquistou a Copa do Mundo de 1974 como jogador e a de 1990 como técnico. Ele, inclusive, foi o capitão da seleção em 74.

O "Kaiser" está entre os maiores futebolistas alemães de todos os tempos e foi um jogador histórico do Bayern de Munique.

Ele conquistou três Ligas dos Campeões (1973-74, 1974-75 e 1975-76) pelo clube bávaro.