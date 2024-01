Basso, Morelos... Gallo explica futuro de jogadores do Santos

O coordenador esportivo Alexandre Gallo explicou o futuro de alguns jogadores do Santos hoje, em entrevista à imprensa na Vila Belmiro.

Basso: "Alguns foram escolhas técnicas em função das competições que teremos. Não foi dada a ele a opção da permanência por causa de salários. Neste momento, a escolha foi dada a ele nesse sentido."

Felipe Jonatan: "Não existe negociação com o Fortaleza. Ele vai seguir".

Morelos: "Existe uma negociação com o representante. Não há uma definição".

Posições para fechar o elenco: "Falta um atleta só, uma posição. Para esse início, entendemos que é uma posição só".

Veja as demais respostas na íntegra

Tadeu e Marcelo Grohe

"Nesse momento evitamos especulação, mesmo por posição, porque se torna mais cara. Estamos praticamente com o elenco pronto. Não quero adiantar posição e nem atleta para não atrapalhar questões referentes a negociação".



Opções para lateral-direita

"A tendência é permanecer com os dois. Tive uma conversa com ele (Andrey Quintino) e ele tem jogado mais à frente. Temos jogadores que demandam mais de cuidado. Estamos dando a ele possibilidade de uma pré-temporada. Além de quórum para os treinamentos, o Carille aceitou essa situação pela dedicação dele no ano passado. O Zabala também está nessa situação".



Derlis

"Nunca houve negociação. Nenhuma possibilidade".



Basso

"Alguns foram escolhas técnicas em função das competições que teremos. O Basso é um grande jogador, nós admiramos muito, profissional. Mas foram escolhas. Não foi dada a ele a opção da permanência por causa de salários. Neste momento, a escolha foi dada a ele nesse sentido".



Felipe Jonatan

"Não existe mais negociação com o Fortaleza. Ele vai seguir".



Morelos

"Existe uma negociação com o representante. Não há uma definição".



Alison

"Ele deve voltar no fim de fevereiro e estar apto a jogar. Esperamos que ele volte o mais rápido possível. Um cara querido, uma liderança".



Hayner

"Uma conjunção de fatores. Ele (Hayner) é um atleta muito rápido. E ter um outro jogador que coordena mais o jogo, que é o Aderlan. O Aderlan mais técnico e o Hayner mais agressivo. Como é do outro lado. Temos o Jorge, que jogou aqui com Sampaoli, tem um potencial técnico de organizar o time. O Kevyson que é bastante agressivo. E o Felipe que é extremamente técnico. Temos opções para o técnico optar o que for melhor".



Luiz Felipe e Zanocelo

"O Luiz foi o segundo melhor zagueiro da Série B. Ele teve um desempenho acima da média, isso chamou a atenção. Quando esteve com o Carille ajustou o sistema defensivo. O Zanocelo acreditamos numa recuperação do potencial dele. Jogando numa equipe mais equilibrada tem tudo para performar com a gente".



Otero e Cazares

"Inicialmente, foram atletas que trabalharam comigo em 2018. Otero fez uma quantidade de jogos e gols no Equador. Cazares tem uma história. O Fábio ficou bastante otimista com a possibilidade dois dois. Grande parte dos jogos na Série B são resolvidos na bola parada. Temos o Otero, que é um exímio batedor. Temos um time forte fisicamente, alto, que aproveita a bola parada. Nós queríamos um e conseguimos dois. Teremos um tempo hábil para o Fábio conduzir essa situação com os atletas".



Posições para fechar o elenco

"Falta um atleta só, uma posição. Para esse início, entendemos que é uma posição só".



Atleta que surpreendeu para readequação

"Todos se colocaram à disposição. Ficamos felizes porque precisávamos disso nesse momento".



Qual o teto da folha do Santos e número de atletas

"Ideia é trabalhar com 30 atletas. Nesse grupo temos seis atletas abaixo de 21 anos. É uma prioridade do presidente dar foco à base. Um desses atletas é o Marcelinho, que foi emprestado. Os outros são do Santos". "Tivemos um teto estipulado pelo presidente e estamos dentro dela. Evidente que 10% acima ou abaixo irá acontecer. Foge um pouco as escolhas e contratações que temos possibilidade de fazer. Estamos bastante contentes com que pudemos fazer até agora".



Zabala

"Ele é 2002. Ele estava na transição. Tem dois vestiários. Um do lado da base e um no profissional. Ele estava na transição, na mesma condição do Felipe Jonatan. Possivelmente ele irá se integrar ao grupo profissional posteriormente".