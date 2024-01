Atlético-GO anuncia contratação do meia-atacante uruguaio Alejo Cruz até o fim de 2024

O Atlético-GO segue se reforçando para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024. Nesta segunda-feira (8), o Dragão anunciou a contratação do meia-atacante Alejo Cruz, de 23 anos. O contrato é válido até o final do ano.

Revelado nas categorias de base do Peñarol, o jogador uruguaio passou pelo Racing-URU e Albion-URU antes de chegar ao Danubio, seu ex-clube, também do Uruguai. Em 2023, Alejo disputou 35 partidas, com três gols marcados e uma assistência.

¡ES DEL DRAGÓN! É DO DRAGÃO! O meia-atacante Alejo Cruz (23 anos) é mais uma novidade internacional do Atlético Goianiense para temporada. O uruguaio se destacou pelo Danubio e chega ao Dragão com contrato até o final da temporada 2024. Nome de craque...do videogame! ????... pic.twitter.com/YkhppBJSxT ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) January 8, 2024

O atleta é o sétimo reforço anunciado pelo Atlético-GO para a temporada. Além dele, o clube oficializou as chegadas do goleiro Emerson Júnior, do zagueiro Pedro Henrique, do lateral esquerdo Guilherme Romão, do meia Mateo Zuleta e dos atacantes Tayllon e Vagner Love.

Alejo Cruz é aguardado em Goiânia nesta semana para se juntar ao restante do elenco e dar início à pré-temporada. A estreia no ano acontece no dia 17 de janeiro, contra o Morrinhos, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Goiano.