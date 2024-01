Athletico-PR anuncia Alexandre leitão como novo CEO do clube

O Athletico-PR anunciou nesta segunda-feira o novo CEO do clube. Alexandre Leitão, que estava à frente do Orlando City, dos Estados Unidos, assumirá o cargo no time paranaense a partir de 2024. Leitão será responsável pela administração e operação do Furacão.

"Acredito que a governança, a inovação e a execução impecável são as chaves para o sucesso de qualquer projeto. Sou casado com a Flavia e pai da Maria Eduarda e da Ana Carolina. Minha família está feliz com a mudança e por fazer parte da comunidade do Athletico", disse Alexandre Leitão, em nota divulgada pelo clube paranaense.

Graduado em administração pela UFRJ, Leitão ocupou o cargo de CEO do Orlando City entre os anos de 2015 e 2022. Em seu trabalho no time norte-americano, foi responsável pelo crescimento do clube e de sua marca, que passou a ter reconhecimento nacional e global.

O desenvolvimento do clube estadunidense com o brasileiro no comando foi notável. O time possui atualmente uma ótima estrutura, com um estádio para 25.500 espectadores, além de duas instalações para treinamentos das equipes masculina e feminina.

Leitão trabalhou com grandes instituições do cenário futebolístico e esportivo, como a Seleção Brasileira, a FIFA, a MLS (Campeonato Estadunidense) e o Comitê Olímpico Internacional. O brasileiro era responsável pelo gerenciamento de negócios envolvendo essas instituições. O novo CEO do Athletico-PR também gerenciou e trabalhou com ex-jogadores Kaká e Ronaldo.

Além disso, de 2004 a 2014, o brasileiro presidiu e foi proprietário da Octagon Brasil. Ele também é fundador da agência B2S, vendida para a Octagon Worldwide, em 2010.

Em seu período na Octagon, teve a oportunidade de liderá-la na Copa do Mundo de 2014, que ocorreu em solo brasileiro. Além desta edição, participou da competição em 2002, 2006 e 2010.