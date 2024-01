Arboleda se reapresenta no São Paulo e Ferreirinha chega nesta tarde

O São Paulo iniciou a semana com duas novidades. O zagueiro equatoriano Robert Arboleda se reapresentou ao clube na manhã desta segunda-feira, como previsto. Já o novo reforço da equipe Ferreirinha publicou foto em avião, e deve se apresentar ao Tricolor nesta tarde.

Arboleda não se reapresentou ao São Paulo com o restante do elenco, que voltou aos trabalhos neste sábado. O motivo se deve à renovação do contrato do zagueiro. Seu empresário, Pepe Chamorro, não concordou com a proposta oferecida pelo time paulista, considerada baixa, e confirmou que Arboleda retornaria às atividades apenas nesta segunda-feira.

Não é a primeira vez que o jogador equatoriano atrasa a data de reapresentação ao clube. A diretoria do São Paulo ainda não anunciou se irá multá-lo.

Outra novidade é a chegada do atacante Ferreirinha, novo reforço do Tricolor para a temporada. O jogador publicou uma foto em sua conta no Instagram dentro de um avião à caminho de São Paulo.

O time paulista fechou a contratação do jogador, que estava no Grêmio. Ferreirinha deve se apresentar ao São Paulo na tarde desta segunda-feira.