Após deixar o São Paulo, goleiro Felipe Alves é o novo reforço do Fluminense

O Fluminense oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo. O arqueiro chega de graça ao Tricolor carioca após não ter seu contrato renovado pelo clube paulista e assinou vínculo com a nova equipe até o fim de 2024.

"Felipe Alves é o novo goleiro do Campeão da América! Seja bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros!", escreveu o clube carioca nas redes sociais.

Felipe Alves tem 35 anos e se destaca pela qualidade com os pés, característica muito valorizada por Fernando Diniz, com quem trabalhará novamente.

"Vai ser uma honra (trabalhar novamente com Diniz). Já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E é sempre um privilégio. O futebol moderno tende sempre a passar por esse processo de os goleiros utilizares os pés, tanto na primeira linha de saída quanto para impor uma superioridade numérica para poder se sobressair em relação ao adversário", disse o goleiro ao site oficial do Flu.

Felipe Alves é o novo goleiro do Campeão da América! Seja bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros! ???? pic.twitter.com/BWfoEFV9KV ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2024

Alves completou: "Acho que é uma tendência, que todos os clubes têm procurado um goleiro que possua essa qualidade na saída, de posse de bola, lançamento e jogo curto. Acho que é uma tendência do futebol e o Fluminense está um passo à frente por conta do Fernando, seu estilo de jogo e maneira de trabalhar".

O goleiro foi revelado na base do Paulista Futebol Clube e tem passagens por Athletico-PR e Fortaleza. Pelo Tricolor paulista, o goleiro entrou em campo apenas 21 vezes e sofreu 20 gols.

Felipe Alves chega ao Fluminense após não ter disputado um minuto sequer pelo São Paulo em 2023. O goleiro é o terceiro reforço Tricolor carioca para a temporada 2024. Além do arqueiro, o Flu também anunciou as contratações do meia Renato Augusto, ex-Corinthians, e do zagueiro Antonio Carlos.