Após breve passagem pelo Palmeiras, atacante Artur é negociado com o Zenit

O Zenit, da Rússia, confirmou nesta segunda-feira que fechou a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras. O ponta assinou com o clube até temporada 2026/27, com opção de prorrogação por mais uma.

Revelado pelo Verdão, o jogador retornou ao time no meio do ano passado. Titular absoluto no início, ele caiu de rendimento e terminou o ano na reserva.

Nesta nova passagem pelo Palmeiras, foram 43 jogos, com dez gols e duas assistências, participando da campanha do 12º título brasileiro do Palestra. Já na primeira, ele entrou em campo por dez oportunidades, sem nenhum tento marcado e sendo parte do elenco na conquista de dois Brasileirões (2016 e 2018).

Aos 25 anos, o ponta já defendeu RB Bragantino, Bahia, Londrina e Novorizontino. Na busca por reforçar o elenco, a diretoria fechou a contratação de três jogadores: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista.

Em seu primeiro compromisso oficial, o Palmeiras enfrentou o Novorizontino no próximo dia 21, às 16h (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Paulistão. No Grupo B, os comandados de Abel Ferreira têm Guarani, Ponte Preta e Água Santa como demais integrantes da chave.