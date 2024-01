América-MG anuncia contratação de goleiro com passagem pelo futebol europeu

Na manhã desta segunda-feira, o América-MG anunciou a contratação do goleiro Dalberson, de 26 anos, até dezembro deste ano. O atleta chega ao clube mineiro após defender o CSA na última temporada.

O arqueiro, que iniciou a carreira no Boa Esporte, passou por Joinville e Brusque. Além disso, Dalberson também defendeu o Famalicão, de Portugal, disputando a primeira divisão portuguesa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ame?rica Futebol Clube (@america_mg)

Já foram anunciados também o meio-campista Moisés, ex-Palmeiras, e o treinador Cauan de Almeida como reforços para a próxima temporada.

O Coelho estreia no dia 25 de janeiro, diante do Pouso Alegre, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio.