Alvo do Corinthians, Luiz Henrique possui números tímidos na temporada atual

O ponta Luiz Henrique é o mais novo alvo do Corinthians no mercado da bola. O jovem revelado no Fluminense teve bom início de trajetória no Betis, mas apresenta números tímidos na temporada atual.

Ao todo, o ponta de 23 anos soma 1 gol e duas assistências em 18 jogos em 2023/2024. O garoto criado em Xerém foi titular em oito oportunidades neste recorte.

A primeira temporada de Luiz Henrique na equipe espanhola, porém, foi empolgante. O jogador anotou dois gols e distribuiu sete assistências em 43 partidas disputadas (27 como titular).

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Betis tem como prioridade vender Luiz Henrique em definitivo. A proposta do Corinthians é de empréstimo de um ano, mas com obrigação de compra ao final do vínculo.

Flamengo e Fluminense também brigam pelo jogador e estão em contato com o Betis desde o final do ano passado. O negócio é visto como difícil, mas o Timão se mostra otimista por um desfecho positivo.

Pelo Fluminense, clube onde foi formado, Luiz Henrique acumulou 120 partidas no profissional, com 14 gols e 14 assistências.

