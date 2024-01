Alexandre Mattos é apresentado como diretor do Vasco: 'Pavimentar estrada'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Alexandre Mattos concedeu a primeira entrevista coletiva como diretor-executivo do Vasco hoje (8). Ele foi anunciado no cargo no dia 11 de dezembro.

O que ele disse?

Projeto. "É um projeto que sabe onde quer chegar, é um projeto de médio a longo prazo. Torcedor tem de entender isso, alinhar expectativas. Tem um caminho a ser pavimentado, mas não tem dúvida que é um caminho sem volta. O Vasco vai atingir seus objetivos".

"Muita coisa boa, bons profissionais, bons processos, desejo de ter uma estrutura melhor, buscar profissionais de mais alto nível em todas as áreas. Vi muita coisa boa, mas o torcedor tem de saber que o caminho ainda é de pavimentar estrada, ainda é um caminho de crescimento, com plano bem feito. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Temos a obrigação de fazer acontecer o quanto antes, mas temos ainda um chão a cumprir".

Escolha pelo Vasco. "Sem dúvida, isso aqui, né? [aponta para a cruz de malta]. Camisa, tradição, tamanho, desejo de contribuir com um projeto que entendo que tem tudo para crescer, para conquistar o protagonismo, que é o desejo de todos nós. Um Vasco sólido, duradouro em protagonismo, em grandes disputas".

Reforços. "Tenho quase 20 anos de profissão e aprendi que temos de esperar para dar certo, as coisas acontecerem. Já contratei jogadores com grandes expectativas e não deram certo, e contratei jogadores que foram questionados e viraram protagonistas. O Vasco busca o melhor dentro da sua realidade. Dentro da sua responsabilidade, o Vasco vai buscar atletas que queiram estar aqui. Aqui só vem quem queira vir, e só vai ficar quem queira".

Relação com a 777 e contato com Bracks: "Eu não fui aos Estados Unidos encontrar com a 777. Hoje eu posso estar na China, no Japão e falamos o dia todo por vídeo. Antes do Vasco, eu já tinha compromissos particulares lá. Tenho tido reuniões com Johhanes e com Don. O que aconteceu lá atrás eu não sei dizer. Mas tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Paulo (Bracks, ex-diretor de futebol do Vasco). Um profissional que começou no América-MG, assim como eu, e que está no seu crescimento de carreira. Liguei para ele. Só falou coisas boas do Vasco, do ambiente, da vontade de vencer e melhorar em estrutura. Sé me deu mais confiança. O Paulo fez o trabalho dele. Não cabe a mim a avaliação da saída dele e o que aconteceu no passado".

Processos com a 777: "O que posso falar por mim é que venho tendo contatos diários com a 777, como uma empresa. Hoje a empresa tem um dono. Quando você contrata o João Victor por 6 milhões de Euros, você tem que ter um processo minucioso para minimizar erros. Os processos ajudam nessa questão. Tem a relação e o "sim" ou "não". O dono é quem tem que dizer. Eu posso até discordar, mas é assim que funciona dentro de uma empresa. Estou me adaptando aos processos impostos. E é assim que tem que ser. Não adianta ficar "aí, os processos". Temos que ter convicção e tentar fazer da melhor maneira e o mais rápido o possível. O futebol é dinâmico. Teve um processo em 2023, e a tendência é ter um 2024 melhor, um 2025 melhor... Tem um processo de adaptação".

Contratação de David: "Quando liguei para o David, tinham dois clubes que estavam atrás dele. Vi que recebeu muitas críticas, respeito. Cabe a ele transformar as críticas em futebol dentro de campo. Quando liguei para ele, o Deivid respondeu: "Estou esperando essa ligação desde que nasci porque a família inteira é Vasco". Pode dar certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas é esse perfil que a gente quer ter aqui. O Vasco é o maior clube do mundo. E é esse perfil de jogador que a gente que para que o médio prazo não seja tão médio assim e seja mais rápido".

Histórico em outros clubes: "Só trabalhei em times com dificuldades financeiras. Não tinha base, tinha pouca estrutura, com o tempo, com o desenvolvimento de ideias, as coisas foram acontecendo. A Crefisa entrou logo depois da minha chegada. Foi com investimento, com responsabilidade, que montamos aquele Palmeiras. A Crefisa foi aumentando o investimento, jogadores foram vendidos por 30 milhões de Euros. O Cruzeiro de 2012 foi a mesma coisa. Não tinha investimentos, quase caiu. Tinha estrutura sólida, mas sem grandes investimentos. Jogadores desconhecidos, muito criticados. Levamos Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, levamos porrada, levamos alguns experientes, reclamavam, e parou bicampeão brasileiro"

"O Athletico tem uma folha organizada de anos. Começou a contratar mais comigo, a pedido do Petralia. O que difere aqui é o plano. Qual era o plano desses times e qual é o plano do Vasco? O plano do Vasco é a médio longo prazo. Não é um plano de sair contratando. Se for o plano, vamos fazer. Mas não é. É arrumar bem a casa. É base, estrutura, profissionais, equacionar dívida. Ao mesmo tempo, precisamos fazer um futebol profissional e competitivo. O meu perfil é o mesmo".