Abel Ferreira se apresentará ao Palmeiras apenas na semana que vem; entenda

Nesta segunda-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou e começou a se preparar para a próxima temporada. Contudo, o técnico Abel Ferreira não estava presente e deve se apresentar no dia 15 de janeiro.

Isso aconteceu devido a um acordo entre a diretoria e o comandante, já que o português trabalhou uma semana a mais após o término do Brasileirão para planejar o ano de 2024. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No período, os demais integrantes da comissão técnica do Palmeiras comandaram as atividades. Em 2024, Abel Ferreira entra em seu último ano de contrato com o Palestra.

Além de Abel, outro que não esteve presente foi o atacante Endrick, que se apresentou à Seleção para a disputa do Pré-Olímpico. O jogador pode perder até sete rodadas do Paulistão e a final da Supercopa do Brasil.

A estreia do Palmeiras em 2024 será contra o Novorizontino no próximo dia 21, às 16h (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Paulista. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista são os três reforços do Alviverde até o momento.