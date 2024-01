Abel Ferreira e Endrick são ausências na reapresentação do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira e o atacante Endrick não se reapresentaram com o restante do elenco do Palmeiras, na manhã de hoje, na Academia de Futebol.

O que aconteceu?

Abel se reapresenta no Palmeiras só no dia 15 de janeiro. O UOL apurou que após a conquista do Brasileirão, Abel permaneceu uma semana no Brasil trabalhando no planejamento para 2024, e por isso ganhou mais dias de férias.

Técnico português passará mais uma semana com a família em Portugal. Ele está em seu país desde o dia 14 de dezembro.

Os demais integrantes da comissão técnica portuguesa comandarão as atividades do Palmeiras nesta semana. O Alviverde estreia em 2024 no dia 21 de janeiro, às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

Endrick também não esteve presente na Academia de Futebol. O jovem de 17 anos disputará o Pré-Olímpico na Venezuela, com a seleção brasileira, e será desfalque do Palmeiras nos primeiros jogos da temporada — inclusive na Supercopa do Brasil, contra o São Paulo.

Os jogos do Palmeiras no início da temporada

Novorizontino x Palmeiras - Campeonato Paulista - (21/1)

Palmeiras x Inter de Limeira - Campeonato Paulista - (24/1)

Palmeiras x Santos - Campeonato Paulista - (28/1)

RB Bragantino x Palmeiras - Campeonato Paulista - (31/1)

Palmeiras x São Paulo - Supercopa do Brasil - (3/2)

