200 dias para Paris: Brasil mira aumentar número de vagas em relação à Tóquio 2021

Faltando 220 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, o Brasil ainda está na disputa por vagas em diversas modalidades e mira aumentar o número de classificados em relação à Tóquio-2021.

Até o momento, o país conquistou 145 classificações para a próxima edição das Olimpíadas, sendo 93 vagas femininas, 45 masculinas e 10 mistas, divididas entre 25 diferentes modalidades. A expectativa, porém, é ter 330 representantes em Paris.

"Uma das metas é superar o número de atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foram 301 lá. Lógico que dependemos muito das modalidades coletivas. Então, vamos buscar algumas classificações importantes como a do futebol masculino no pré-olímpico em janeiro e do handebol masculino, que infelizmente não conseguiu superar os nossos grandes rivais nas Américas, a Argentina, em março. A gente gosta de grandes desafios. O esporte brasileiro está se acostumando a isso, a ir buscar as metas. Estamos vendo uma grande evolução, que é sólida, consistente, e isso nos motiva ainda mais", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

O momento tão esperado por todos nós está próximo! Faltam 2?0?0? dias para os Jogos Olímpicos Paris 2024 ??. Nossos atletas estão na reta final de preparação e a sua torcida é especial! ?? Juntos, iremos mandar brasa! ??? pic.twitter.com/S6Nbmb8yZ8 ? Time Brasil (@timebrasil) January 8, 2024

Antes da disputa dos Jogos, o Brasil ainda brigará por classificações importantes, como no futebol e no handebol. Até julho, os atletas das mais variadas modalidades estarão rodando o mundo em busca de mais vagas para o país.

"Há tempo ainda para fazermos pequenas intervenções, de ajustes finos nos planejamentos de treinamentos, na discussão entre as equipes multidisciplinares que cercam esses atletas. Cada um deles tem um planejamento individualizado e a busca é pelos pequenos detalhes para que cada classificado possa ter a melhor performance da vida nos Jogos Olímpicos. O que interessa para nós é isso. Se vai chegar na medalha ou não é um detalhe, mas ele tem que chegar preparado para fazer o melhor", comentou Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.

Assim como nas últimas edições, o Brasil terá uma base de apoio montada fora da Vila Olímpica. Neste ano, a estrutura estará a apenas 600m de distância. Entre as facilidades que estarão disponíveis, estão acesso a comida brasileira, recepção para familiares e amigos e estrutura de treinamentos para modalidades como boxe, vôlei de quadra, esportes de combate.

Confira o calendário das principais competições até os Jogos Olímpicos de Paris:

Janeiro



Vela - Mundial de ILCA 6 Feminino - Mar del Plata, Argentina - 3 a 10 de janeiro



Tênis - Australian Open - Melbourne, Austrália - 14 a 28 de janeiro



Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024 - 19 de janeiro a 1 de fevereiro



Futebol - Pré-Olímpico Masculino da América do Sul - Venezuela - 20 de janeiro a 11 de fevereiro



Vela - Mundial de ILCA 7 Masculino - Mar del Plata, Argentina - 24 a 31 de janeiro



Vela - Mundial de IQFoil - Lanzarote, Espanha - 26 de janeiro a 3 de fevereiro



Surfe - WSL - Pipeline, Havaí - 29 de janeiro a 10 de fevereiro

Fevereiro



Judô - Grand Slam - Paris, França - 2 a 4 de fevereiro



Esportes Aquáticos - Mundial - Doha, Catar - 2 a 18 de fevereiro



Basquete - Pré-Olímpico Feminino - Belém, Brasil; Xi'an, República Popular da China; Antuérpia, Bélgica; Sopron, Hungria - 8 a 11 de fevereiro



Surfe - WSL - Sunset Beach, Havaí - 12 a 23 de fevereiro



Tênis - ATP 500 - Rio de Janeiro, Brasil - 17 a 25 de fevereiro



Ginástica Artística - Copa do Mundo - Cairo, Egito - 22 a 25 de fevereiro



Surfe - Jogos Mundiais da ISA - 22 de fevereiro a 2 de março



Levantamento de Peso - Pan-Americano - Caracas, Venezuela - 22 a 29 de fevereiro



Trampolim - Copa do Mundo - Baku, Azerbaijão - 23 a 25 de fevereiro



Vela - Mundial de 470 - Palma de Mallorca, Espanha - 24 de fevereiro a 3 de março



Skate - Street League - Paris, França - 24 de fevereiro



Skate - World Skateboarding Tour Park - Dubai, Emirados Árabes Unidos - 25 de fevereiro a 3 de março



Boxe - Pré-Olímpico 1 - Busto Arsizio, Itália - 29 de fevereiro a 12 de março

Março



Atletismo - Mundial Indoor - Glasgow, Grã-Bretanha - 1 a 3 de março



Judô - Grand Slam - Tashkent, Uzbequistão - 1 a 3 de março



Skate - World Skateboarding Tour Street - Dubai, Emirados Árabes Unidos - 3 a 10 de março



Tênis - ATP e WTA 1000 - Indian Wells, EUA - 4 a 11 de março



Vôlei de Praia - Elite 16 - Doha, Catar - 5 a 9 de março



Surfe - WSL - Peniche, Portugal - 6 a 16 de março



Ginástica Artística - Copa do Mundo - Baku, Azerbaijão - 7 a 10 de março



Triatlo - Circuito Mundial - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos - 8 a 9 de março



Trampolim - Copa do Mundo - Alkmaar, Países Baixos - 13 a 14 de março



Handebol - Pré-Olímpico Masculino - Locais a confirmar - 14 a 17 de março



Remo - Pré-Olímpico das Américas - Rio de Janeiro, Brasil - 14 a 17 de março



Luta - Pré-Olímpico das Américas - Acapulco, México - 15 a 17 de março



Canoagem Slalom - Pré-Olímpico das Américas - Rio de Janeiro, Brasil - 15 a 17 de março



Tênis - ATP e WTA 1000 - Miami, EUA - 18 a 25 de março



Judô - Grand Slam - Tbilisi, Geórgia - 22 a 24 de março



Trampolim - Copa do Mundo - Cottbus, Alemanha - 22 a 24 de março



Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Atenas, Grécia - 22 a 24 de março



Surfe - WSL - Bells Beach, Austrália - 26 de março a 5 de abril



Judô - Grand Slam - Antália, Turquia - 29 a 31 de março

Abril



Esgrima - Pré-Olímpico das Américas - San Jose, Costa Rica - 5 a 7 de abril



Tiro com Arco - Pré-Olímpico das Américas - Medellín, Colômbia - 7 a 14 de abril



Taekwondo - Pré-Olímpico das Américas - Santo Domingo, República Dominicana - 9 a 10 de abril



Tiro - Pré-Olímpico Global - Rio de Janeiro, Brasil - 11 a 19 de abril



Surfe - WSL - Margaret River, Austrália - 11 a 21 de abril



Vôlei de Praia - Elite 16 - Tepic, México - 17 a 21 de abril



Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Baku, Azerbaijão - 19 a 21 de abril



Atletismo - Mundial de Marcha Atlética - Antália, Turquia - 20 a 21 de abril



Tiro - Pré-Olímpico Global Espingarda - Doha, Catar - 22 a 30 de abril



Tiro com Arco - Copa do Mundo - Xangai, República Popular da China - 23 a 28 de abril



Canoagem Velocidade - Pré-Olímpico das Américas - Sarasota, EUA - 23 a 28 de abril



Judô - Pan-Oceania - Rio de Janeiro, Brasil - 25 a 28 de abril



Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Tashkent, Uzbequistão - 26 a 28 de abril



Atletismo - Diamond League - Xangai, República Popular da China - 27 de abril



Vela - Regata da Última Chance - Hyères, França - 21 a 28 de abril

Maio



Vôlei de Praia - Elite 16 - Natal, Brasil - 1 a 5 de maio - a confirmar



Basquete 3×3 - Pré-Olímpico Masculino e Feminino de Universalidade - Utsunomiya, Japão - 3 a 5 de maio



Atletismo - Mundial de Revezamentos - Nassau, Bahamas - 4 a 5 de maio



Tênis - ATP e WTA 1000 - Roma, Itália - 6 a 13 de maio



Luta - Pré-Olímpico Global - Istambul, Turquia - 9 a 12 de maio



Atletismo - Diamond League - Doha, Catar - 10 de maio



Judô - Grand Slam - Almaty, Cazaquistão - 10 a 12 de maio



Triatlo - Circuito Mundial - Yokohama, Japão - 11 de maio



BMX Racing - Mundial - Rock Hill, EUA - 12 a 18 de maio



Vôlei - Liga das Nações Feminina (VNL) - Vários países - 14 de maio a 23 de junho



Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - Xangai, República Popular da China - 16 a 19 de maio



Triatlo - Pré-Olímpico de Revezamento Misto - Huatulco, México - 17 a 19 de maio



Atletismo - Diamond League - Rabat, Marrocos - 19 de maio



Remo - Pré-Olímpico Global - Lucerna, Suíça - 19 a 21 de maio



Judô - Mundial - Dubai, Emirados Árabes Unidos - 19 a 24 de maio



Tênis - Roland Garros - Paris, França - 20 de maio a 9 de junho



Vôlei - Liga das Nações Masculina (VNL) - Vários países - 21 de maio a 30 de junho



Tiro com Arco - Copa do Mundo - Yecheon, República da Coreia - 21 a 26 de maio



Vôlei de Praia - Elite 16 - Portugal - 22 a 26 de maio



Surfe - WSL - Taiti, Polinésia Francesa - 22 a 31 de maio



Boxe - Pré-Olímpico 2 - Bangcoc, Tailândia - 23 de maio a 3 de junho



Atletismo - Diamond League - Eugene, EUA - 25 de maio



Triatlo - Circuito Mundial - Cagliari, Itália - 25 e 26 de maio



Atletismo - Diamond League - Oslo, Noruega - 30 de maio

Junho



Atletismo - Diamond League - Estocolmo, Suécia - 2 de junho



Vôlei de Praia - Elite 16 - Ostrava, Tchéquia - 5 a 9 de junho



Surfe - WSL - El Salvador - 6 a 15 de junho



Canoagem Slalom - Pré-Olímpico de Cross - Praga, Tchéquia - 7 a 9 de junho



Pentatlo Moderno - Mundial - Zhengzhou, República Popular da China - 9 a 16 de junho



Tiro com Arco - Pré-Olímpico Global - Antália, Turquia - 15 a 16 de junho



Tiro com Arco - Copa do Mundo - Antália, Turquia - 18 a 23 de junho



Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - Budapeste, Hungria - 20 a 23 de junho



Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Milão, Itália - 21 a 23 de junho



Surfe - WSL - Saquarema, Brasil - 22 a 30 de junho



Trampolim - Copa do Mundo - Arosa, Suíça - 28 a 29 de junho



Judô - Grand Slam - Ulaanbaatar, Mongólia - 28 a 30 de junho

Julho



Tênis - Wimbledon - Londres, Grã-Bretanha - 1 a 14 de julho



Basquete - Pré-Olímpico Masculino - Valência, Espanha; Riga, Letônia; Piraeus, Grécia; San Juan, Porto Rico - 2 a 7 de julho



Vôlei de Praia - Elite 16 - Gstaad, Suíça - 3 a 7 de julho



Trampolim - Copa do Mundo - Coimbra, Portugal - 6 a 7 de julho



Atletismo - Diamond League - Paris, França - 7 de julho



Vôlei de Praia - Elite 16 - Viena, Áustria - 10 a 14 de julho



Atletismo - Diamond League - Monte Carlo, Mônaco - 12 de julho



Triatlo - Circuito Mundial - Hamburgo, Alemanha - 13 a 14 de julho



Atletismo - Diamond League - Londres, Grã-Bretanha - 20 de julho



Jogos Olímpicos Paris 2024 - 26 de julho a 11 de agosto