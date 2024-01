Zagueira Andressa se despede do Corinthians após duas temporadas

A zagueira Andressa se despediu do Corinthians feminino nesta terça-feira por meio das redes sociais. A defensora de 24 anos deixa o Timão após duas temporadas. Na mensagem, a jogadora destacou o orgulho em ter representado as cores do clube.

"Chegou a hora do adeus ou até breve! Foram 2 anos de entrega, dedicação máxima, respeitando e honrando o Corinthians. Carregarei comigo o orgulho por ter vestido a camisa do TIMÃO e por ter feito o meu trabalho com toda seriedade e disciplina que esse gigante do futebol brasileiro merece", escreveu a atleta no Instagram.

Andressa complementou: "Foram grandes jogos, lindas vitórias e momentos inesquecíveis. O Corinthians faz parte da minha história e o carinho por esse clube nunca deixará de existir. A vida sempre nos traz novos desafios e como atleta movida a superar meus limites e sempre com muita vontade de estar em campo, me despeço com a certeza que contribui para alguns capítulos de sucesso do TIMÃO!".

Andressa chegou ao Corinthians em janeiro de 2022 após ter defendido o Grêmio. A zagueira finaliza sua passagem pelo Alvinegro Paulista com 50 jogos disputados, seis gols marcados e sete títulos conquistados: uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopa do Brasil, um Paulistão e uma Copa Paulista.

"Obrigada; torcedores, funcionários, diretores, comissão técnica e colegas de time, vcs ficarão na minha memória e no coração. Gratidão!", finalizou a zagueira na mensagem publicada.

Além de Andressa, também já deixaram o Corinthians nessa temporada: a zagueira Giovanna Campiolo; a lateral direita Katiuscia; e as volantes Luana e Diany. Por outro lado, Gabi Portilho já acertou sua renovação contratual, e Tamires disse que "está tudo caminhando bem" para seguir com as 'Brabas' por mais um ano.

Neste 2024, o Timão também terá novidade na beira do gramado. Lucas Piccinato foi anunciado como novo técnico do clube para a modalidade e terá o grande desafio de substituir Arthur Elias, que assumiu o comando da Seleção feminina.