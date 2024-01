West Ham empata sem gols com Brighton e segue na mesma posição no Campeonato Inglês

Na tarde desta terça-feira, o West Ham recebeu o Brighton em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês e ficou no empate em 0 a 0.

Com isso, os Hammers ficam estacionados na sexta posição, com 34 pontos conquistados, cinco a menos em relação ao Tottenham, equipe que abre a zona de classificação à Liga Europa, com 39 somados.

Pelo lado do Brighton, com o ponto conquistado, a equipe ganhou uma posição na tabela, ultrapassando o Manchester United, assim alcançando a sétima colocação com 31 pontos.

O duelo seguinte do West Ham acontece no próximo domingo, diante do Bristol City, às 11:00 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

O Brighton, em seu próximo jogo, também entra em campo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, entretanto diante do Stoke City. A bola rola sábado, às 12:00 (de Brasília), no Bet365 Stadium.

O jogo

A partida começou com polêmica, já que aos dois minutos, Edson Álvarez foi derrubado dentro da área após um desarme feito pelo adversário, entretanto o árbitro mandou seguir.

O Brighton respondeu e chegou pela primeira vez aos 33 com Danny Welbeck, que subiu alto dentro da área para aproveitar o cruzamento vindo da cobrança da falta, entretanto o goleiro Areola foi buscar sua cabeçada no ângulo.

Logo em seguida, aos 42, os visitantes chegaram novamente, dessa vez com Pascal Gross, que desviou para o centro do gol o cruzamento recebido, mas viu o goleiro do West Ham fazer outra boa defesa.

Na segunda etapa, aos 14, João Pedro costurou a defesa adversária e finalizou no meio do gol para mais outra interceptação de Areola. O West Ham voltou a atacar no jogo, aos 16, dessa vez com Tomas Soucek. O camisa 28 recebeu o passe preciso dentro da área e mandou um chute raspando a trave do gol defendido por Steele.

Aos 41, Jakub Moder teve mais uma boa chance depois de receber ótimo cruzamento na área, mas disparou por cima do gol. Ainda deu tempo de Adam Lallana mandar um chute firme no canto esquerdo de Areola, entretanto o goleiro brilhou novamente.