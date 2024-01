Veja 5 motivos para se preocupar com o São Paulo em 2024

Ao mesmo tempo que tem motivos para começar o ano de 2024 otimista, o São Paulo também possui razões para se preocupar nesta nova temporada. Com o elenco em transformação, retorno de atletas lesionados e algumas lacunas a serem preenchidas no plantel, o torcedor deve ficar atento a algumas questões.

Saída de Beraldo: a venda de Lucas Beraldo ao Paris Saint-Germain força o técnico Dorival Júnior a encontrar um novo titular absoluto para formar a dupla de zaga ao lado de Arboleda. Opções não faltam no elenco, mas a saída de um dos atletas mais promissores do mundo na posição, gera um certo receio por parte da torcida.

Retorno de Igor Vinícius: o lateral direito do São Paulo perdeu toda a temporada de 2023 por causa de uma pubalgia, passando por duas cirurgias para corrigir o problema na região. A expectativa é de que ele já esteja apto a realizar todas as atividades ao lado de seus companheiros a partir de janeiro, quando o elenco se reapresenta, mas há uma certa desconfiança em relação à real condição física do atleta.

Ausência de um reserva para Calleri: com a saída de Erison, cujo empréstimo ao São Paulo se encerrou ao fim de dezembro, o técnico Dorival Júnior não conta com nenhum outro centroavante no elenco para ser opção a Calleri. O garoto Juan pode fazer a função, como foi durante toda a sua passagem pelas categorias de base, mas, com o comandante tricolor, tem atuado mais aberto.

Possibilidade de novas vendas: apesar de o São Paulo lucrar um bom dinheiro com a venda de Beraldo, há a possibilidade de mais saídas ao longo de 2024, já que nomes como Pablo Maia e Welington vêm sendo monitorados por clubes europeus há meses e devem receber propostas para deixar o Tricolor.

Quantidade de jogos: como campeão da Copa do Brasil, o São Paulo disputará um título logo no início da temporada, a Supercopa do Brasil, contra o rival Palmeiras. Haverá também o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Com um calendário tão extenso, o desempenho do Tricolor ao longo de 2024 nas várias competições é uma incógnita, até porque não possui um elenco do mesmo patamar que Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG.