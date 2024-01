Veja 5 motivos para se preocupar com o Palmeiras em 2024

O Palmeiras se prepara para estrear na temporada de 2024. O primeiro compromisso da equipe de Abel Ferreira é a estreia do Campeonato Paulista, que acontece no dia 21 de janeiro, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Em 2023, o clube, apesar das oscilações, teve um saldo positivo e encerrou a temporada com três títulos. Confira a seguir alguns motivos para se preocupar com o Verdão nesse ano de 2024.

Agenda cheia: Palmeiras disputará cinco campeonatos

Em 2024, o Verdão entrará em campo para disputar o Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Nesse quesito, o que preocupa é a grande quantidade de jogos, que pode pesar no físico de alguns atletas, podendo ocasionar lesões.

No ano anterior, o clube perdeu três atletas por graves lesões: Atuesta, Gabriel Menino e Dudu. O primeiro sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho ainda em fevereiro, durante a disputa do Campeonato Paulista, e precisou passar por cirurgia, retornando apenas no fim do Brasileiro.

Menino passou por cirurgia no tornozelo após fratura sofrida em outubro, enquanto Dudu teve lesão no menisco e rompeu o ligamento cruzado anterior no joelho direito e também precisou de intervenção cirúrgica. Por último, o atacante Rony precisou operar o antebraço direito após choque com goleiro do América-MG durante jogo da 36ª rodada.

Saída de Endrick em julho

O atacante Endrick, que foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do 12° título do Campeonato Brasileiro só joga pelo clube até julho de 2024. O camisa 9 de 17 anos se apresenta ao Real Madrid, clube que o comprou em dezembro de 2022.

O jovem começou a temporada como titular, mas perdeu espaço ao longo do ano. Porém, na reta final do Brasileirão, após mudanças na equipe, principalmente devido ao desfalque de Dudu, Abel Ferreira modificou o esquema tático e colocou a joia palmeirense novamente no time titular, formando dupla de ataque com Breno Lopes.

Assim, após a saída de Endrick, o Palmeiras precisará encontrar uma peça substituta. No ataque, o clube se reforçou de Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro.

Demora para volta de Dudu

O ídolo e camisa 7 do Verdão rompeu o menisco e o ligamento cruzado do joelho direito em agosto de 2023 e só deve retornar aos gramados no segundo semestre de 2024. Dessa forma, Abel iniciará o ano com uma peça a menos no elenco.

Mesmo com o time de férias, Dudu marcou presença na Academia de Futebol e usou as instalações do clube para intensificar seu processo de recuperação. O elenco se apresenta no dia 8 de janeiro.

Assédio de times estrangeiros

Nas duas últimas temporadas, Palmeiras conseguiu manter a base do time principal, que vem conquistando títulos frequentemente. Porém, teve algumas saídas, como a de Danilo e Scarpa em 2022.

Para 2024, o clube precisará lidar mais uma vez com assédio de times estrangeiros para cima dos jogadores do Verdão. Em 2023, o clube negou propostas pelo lateral Piquerez e pelo zagueiro Gustavo Gómez. As Crias da Academia Gabriel Menino e Vanderlan também são outros jogadores que despertam interesse de clubes internacionais

Possível saída de Abel Ferreira

O ano de 2024 é o último do técnico português com o Verdão de acordo com o atual contrato. No fim da última temporada, houve especulação da saída de Abel para o Al-Sadd, do Catar. Porém, em dezembro, o clube emitiu uma nota indicando a permanência do técnico para a próxima temporada.

Caso ele resolva cumprir apenas esse vínculo, fará sua última temporada pelo clube. Dessa forma, o time terá que se preocupar em pensar em outro nome para substituir o treinador português.