São Paulo x Porto Vitória-ES: veja informações e onde assistir à estreia do Tricolor na Copinha

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo dará seus primeiros passos na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Em compromisso válido pela primeira fase do torneio, o Tricolor paulista enfrenta o Porto Vitória, do Espírito Santo, às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Onde assistir: O confronto terá transmissão do canal pago SporTV.

O São Paulo figura no Grupo 7 e fará todos os seus duelos em Araraquara. Na mesma chave estão Ferroviária, Carajás-PA e Porto Vitória-ES. Em sua última participação na competição, o clube paulista foi eliminado na terceira fase, quando perdeu para o vice-campeão América-MG, por 3 a 1. Já a última vez que o time foi campeão foi em 2019.

Na lista de inscritos do Tricolor paulista, o principal destaque é o atacante William Gomes, que foi relacionado para os últimos jogos do time profissional no Campeonato Brasileiro. O jovem fez sua estreia na derrota diante do Fluminense, no último dia 22 de novembro de 2023, no Maracanã.

A Copinha vai começar! O Tricolor estreia dia 3/1, contra o Porto Vitória-ES, em Araraquara. E, a partir de hoje, você vai conhecer os atletas do São Paulo! Vamos começar pelos goleiros!

Durante a participação do São Paulo na Copinha, o técnico Menta é quem estará no comando. O treinador assumiu o cargo na segunda fase do Campeonato Paulista sub-20 no ano passado e levou a equipe ao vice-campeonato.

Para essa edição da Copinha, o São Paulo está apostando em muitos nomes recém-promovidos do sub-17, vice-campeões paulistas e vice-campeões brasileiros: João Pedro, Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe, Lucas Lossa, Kauê, Ferreira, Ryan Francisco e Henrique, além do próprio William Gomes.

Ao todo, 128 times estão divididos em 32 grupos, com metade passando para a fase eliminatória e brigando por um lugar na final. A grande decisão da Copinha acontece no aniversário da capital paulista, no dia 25 de janeiro.