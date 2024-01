Santos feminino anuncia nova coordenadora e renovação dos contratos de duas atletas

O Santos feminino anunciou, nesta terça-feira, a coordenadora Thais Picarte e a renovação dos contratos de duas jogadoras: a meia Ana Carla e a zagueira Camila Martins.

Thais chegou a defender as Sereias da Vila como jogadora, entre 2017 e 2018. Em 2019, a ex-goleira assumiu o posto de coordenadora das categorias de base, ainda no começo do projeto de formação do futebol feminino do Peixe, e ajudou na conquista do Paulista sub-17.

Posteriormente, ela coordenou a modalidade na Federação Paulista e na Brasil Ladies Cup. Já Camila foi campeã do Brasileiro em 2017 e do Paulistão 2018, acumulando 125 jogos com oito gols.

NOVA COORDENADORA DAS SEREIAS???? A equipe de futebol feminino do Santos FC tem novo comando para a temporada 2024, ano em que as #SereiasDaVila voltam a disputar a #Libertadores. Thais Picarte é a nova coordenadora da modalidade, que terá Cássio Richter como diretor de futebol. pic.twitter.com/GrbvrVl4Rh ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) January 2, 2024

Ana Carla, por sua vez, chegou ao Santos no começo da temporada 2o22. Desde então, foram 52 partidas, com oito bolas nas redes.

Na próxima temporada, além da disputa do Paulistão e do Brasileirão, o Santos está de volta para a Libertadores. As Sereias da Vila buscam o tricampeonato da competição continental.