Santos estreia na Copinha diante do Remo em busca do tetracampeonato

A equipe Sub-20 do Santos se prepara para estrear na 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Remo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em jogo válido pela primeira rodada da competição. Além da entrada gratuita, o duelo terá transmissão da Cazé TV, pelo YouTube.

Tricampeão do torneio Sub-20, conquistado nas temporadas 1984, 2013 e 2014, o Alvinegro Praiano vai em busca do tetracampeonato, após campanhas em que chegou à final, em 2022, e à semifinal, em 2023. A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro integra o grupo 26, que, além do Remo, terá como adversários Nova Venécia-ES e Água Santa-SP.

O Santos conta com José Renato Quaresma, novo diretor de futebol responsável pelos Meninos da Vila, para trabalhar ao lado do coordenador Gustavo Ferreira e do coordenador técnico e ex-atleta do clube, Rodrigão.

"O período de transição está sendo muito bom, todos os profissionais têm colaborado com as informações necessárias. A Copa São Paulo é uma das principais competições do país, onde os atletas são colocados na vitrine do futebol nacional. O nosso clube está entrando com uma equipe jovem para disputar uma vaga nas primeiras posições. Junto a isso, implantaremos em toda a base processos, organograma renovado e área social forte para a iniciação", declarou Quaresma, sobre o início de trabalho da nova gestão.

"A torcida pode esperar um grupo de profissionais e atletas que coloquem o Santos Futebol Clube acima de tudo, orgulhosos de representar um dos maiores clubes do mundo. Não mediremos esforços para que o Clube esteja cada vez mais forte, formando atletas que tenham orgulho, respeito pela camisa, e que traduzam, em sua forma de jogar, toda a grandeza do Santos", completou o novo diretor de futebol de base.

Os dois melhores de cada chave avançam de fase, com a sequência da competição sendo em duelo eliminatório único.

Confira a tabela completa do Santos na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Quinta-feira - 04/01 - Santos FC x Remo (PA) - 19h45 - 1ª rodada - Estádio Distrital do Inamar - Diadema (SP)

Domingo - 07/01 - Santos FC x Nova Venécia (ES) - 17h15 - 2ª rodada - Estádio Distrital do Inamar - Diadema (SP)

Quarta-feira - 10/01 - Santos FC x Água Santa (SP) - 21h45 - 3ª rodada - Estádio Distrital do Inamar - Diadema (SP)