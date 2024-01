Roma x Cremonese: onde assistir e mais informações da partida pelas oitavas da Copa da Itália

Nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), a Roma recebe o Cremonese em jogo único válido pelas oitavas de final da Copa da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. A partida será transmitida pela Espn 2 e pelo Star+.

Os mandantes, que fazem a estreia na competição, já que terminaram entre os oito primeiros colocados na Série A de 2023, se encontram na sétima posição do Italiano, com 28 pontos somados.

Do outro lado, o Cremonese, equipe na quinta colocação da segunda divisão da Itália, chega nesta fase após eliminar o Cittadella, por 2 a 1, dentro de casa.

Em caso de empate no confronto, a decisão irá para a prorrogação e, se a igualdade permanecer, o duelo será decidido nos pênaltis. Quem avançar às quartas enfrentará a Lazio, que avançou de fase após eliminar o Genoa pelo placar mínimo.

Atalanta x Sassuolo

Ainda nesta quarta-feira, a Atalanta recebe o Sassuolo também em jogo único válido pelas oitavas de final da Copa da Itália. A bola rola às 14 horas (de Brasília), no Gewiss Stadium. A partida será transmitida pela Espn 2 e pelo Star+.

Os mandantes, que também fazem a estreia na competição, já que acabaram a primeira divisão em 2023 na quinta colocação, se encontram em sexto lugar na atual temporada, com 29 somados.

Do outro lado, os visitantes eliminaram o Spezia, dentro de casa, por 1 a 0. Entretanto, a equipe passa por um momento delicado no Italiano, já que ocupa a 16ª posição, com apenas 16 pontos conquistados, somente dois a mais em relação ao Cagliari, time que abre a zona de rebaixamento.

Quem avançar enfrentará nas quartas o vencedor do duelo entre Milan x Cagliari.