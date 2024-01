Everton Ribeiro faz parte de plano ambicioso de R$ 320 milhões do Bahia

Do UOL, no Rio de Janeiro

A forte investida em Everton Ribeiro é um sinal do Bahia ao mercado sobre o ambicioso projeto que a SAF do clube prepara para 2024.

O que aconteceu

O Bahia tomou a dianteira nas negociações por Everton Ribeiro mesmo tendo largado atrás de concorrentes como Corinthians, Cruzeiro e Internacional.

O Tricolor atendeu o desejo do jogador em ter um contrato de dois anos. Além disso, sinaliza com um salário maior do que o meia-atacante recebia no Flamengo.

O Grupo City, que controla 90% da SAF do Bahia, promete investir R$ 320 milhões em 2024 para "mudar o patamar" do clube.

O Grupo City já sinalizou um investimento muito maior para 2024, de R$ 320 milhões. É muito dinheiro. A capacidade que eles têm de investimento é muito grande, e isso vai mudar o patamar do Bahia, com certeza. A tendência é que o futebol do Bahia dê mais alegrias ao seu torcedor

Emerson Ferretti, novo presidente do Bahia, ao podcast "PodZé"

O Grupo City já havia investido mais de R$ 100 milhões na montagem do elenco de 2023, mas as coisas não deram certo em campo e o Tricolor lutou contra o rebaixamento até a última rodada.

Everton Ribeiro livre no mercado

O contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo se encerrou no dia 31 de dezembro e ele segue com a situação indefinida com o Rubro-Negro.

O meia-atacante sempre priorizou uma renovação de contrato com o Rubro-Negro, mas desejava um vínculo de, ao menos, dois anos. O clube, por sua vez, se manteve irredutível com a proposta de apenas uma temporada.

O imbróglio se arrastou por meses e o jogador resolveu ceder, apresentando uma contraproposta de contrato de um ano, mas com cláusulas que podem fazê-lo renovar por mais um caso atinja metas. A situação, porém, se estagnou e, hoje, a tendência é que a trajetória do atleta no clube chegue ao fim após sete anos.