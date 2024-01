Real Madrid x Mallorca: saiba informações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol na rodada passada. Nesta quarta-feira, os merengues recebem o Mallorca, às 15h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, com transmissão do Star+.

Os donos da casa estão à frente do Girona apenas nos critérios de desempate. Por isso, a vitória é fundamental para a manutenção da liderança da La Liga.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera começar 2024 com vitória e celebrou o retorno do atacante Vinícius Júnior.

"Quero começar bem esta nova fase da temporada. Tivemos boas notícias nos últimos treinos. Vini, Carvajal, Arda estão de volta. As notícias são boas e tentaremos fazer um bom jogo, com intensidade e empenho para começar bem o ano" disse.

Do outro lado, o Mallorca vem em boa fase. Os visitantes estão há quatro jogos sem perder. Com isso, a equipe se afastou da zona de rebaixamento.

Outro destaque é o confronto entre Girona e Atlético de Madri, às 17h30, no Estádio Montilivi, com transmissão da ESPN e do Star+. Os donos da casa querem seguir na briga pelo título da La Liga. Já o Atleti tem o objetivo de se aproximar dos líderes da competição.

Confira os jogos desta quarta-feira:

Granada x Cádiz

Celta x Betis

Real Madrid x Mallorca

Girona x Atlético de Madrid