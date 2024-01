Quem são os destaques do Vasco na Copa São Paulo?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco tenta o bi da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a estreia está marcada para sexta-feira (5).

O duelo será contra o Macapá (AP), em Guarulhos. Flamengo-SP e Potyguar Seridoense completam o Grupo 29.

Os destaques

Paulinho

O lateral direito foi um dos destaques na campanha da Copa do Brasil sub-17, em 2022, e iniciou o processo de transição ao profissional em janeiro do ano passado. Ele já foi chamado por Ramon Menezes para treinos da seleção sub-20. Natural de Tefé, no interior do Amazonas, chegou ao Rio de Janeiro aos oito anos após ser aprovado em uma peneira.

Lucas Eduardo

O meia viveu boa temporada em 2023, quando foi o vice-artilheiro do sub-20 com oito gols em 26 jogos. Ele estreou profissionalmente no duelo com o Madureira, pelo Carioca. Uma curiosidade extracampo é que ele participou do ensaio fotográfico que marcou os 100 anos dos Camisas Negras, em agosto do ano passado.

COPINHA 2024



?? Confira os 28 atletas do Vasco inscritos para a disputa da @copinha



? O Gigante da Colina estreia no dia 5 de janeiro, às 15h15, contra o Macapá (AP)



siga o @vascobase para conhecer todos os jogadores e acompanhar os bastidores durante a competição? pic.twitter.com/JA8u8S7Ctd ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 26, 2023

JP

João Pedro Murilo, o JP, chega à Copinha com contrato profissional recém-renovado. O meia, de 18 anos, se destacou pelo sub-17 na temporada 2022, quando disputou 40 jogos, deu 11 assistências e fez seis gols. Ele disputou a Copinha do ano passado. Em maio, foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

Estrella

O meia-atacante Guilherme Estrella integrou a geração 2005, é apontado como uma das joias do Cruz-Maltino e integrou o elenco campeão do Carioca sub-20 do ano passado. Em 2022, ficou fora da decisão da Copa do Brasil sub-17, contra o Palmeiras, devido a uma lesão no braço no jogo de ida.

Veja o elenco

Goleiros: Allan Vitor, Lecce, Phillipe Gabriel e Victor Alemão

Laterais: Breno, Pablo, Paulinho, Leandrinho e Vitor Manoel

Zagueiros: João Gabriel, Luiz Gustavo, Lyncon, Roger, Victão e Wanyson

Meias: Estrella, Guga Maia, Igor, JP, Kaio Santos, Lucas Eduardo, Matheus e Ramon

Atacantes: Alexandre, Bruno Lopes, Léo Jacó, Lukas Zuccarello e Paixão