Quem são os destaques do Fluminense na Copa São Paulo?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos maiores vencedores da Copa São Paulo de Futebol Júnior com cinco títulos, o Fluminense começa a trajetória na edição de 2024 amanhã (3).

O Tricolor estreia às 15h15, contra o São Raimundo-RR. Lagarto e São-Carlense completam o Grupo 13.

Os destaques

Esquerdinha

O lateral-esquerdo, de 17 anos, fez parte da campanha do título da Libertadores. Ele foi titular no duelo The Strongest, na Bolívia. Em novembro, defendeu o Brasil na Copa do Mundo sub-17.

Riquelme Felipe

Batizado em homenagem ao meia argentino, o jogador foi o camisa 10 da geração que ficou conhecido como "Esquadrilha 07". Com convocações para seleções de base, ele tem contrato com multa de 50 milhões de euros. Riquelme Felipe foi o autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, último teste antes da Copinha.

Agner

O meia foi um dos destaques da geração 2005, e chegou a ser relacionado no elenco profissional para jogos no Carioca do ano passado. Em julho, assinou renovação de contrato com multa de 80 milhões de euros.

João Lourenço

O atacante de 18 anos chegou ao Flu quando tinha apenas 9. Ele fez a estreia como profissional no duelo com o Boavista, em janeiro, pelo Carioca do ano passado. Em novembro assinou vínculo com multa de 50 milhões de euros.

Matheus Reis

O atacante é outro integrante da "Esquadrilha 07", e foi campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira, no ano passado. Filho do ex-jogador Elias, ele nasceu no México, mas veio ainda cedo para o Brasil com a família.

Veja o elenco

Goleiros: Álvaro, Antônio Carlos, Dayvisson Henrique e Gustavo Felix

Laterais: Esquerdinha, Júlio Fidelis, Léo Jance e Miguel Sampaio

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schindt, Gustavo Cintra e Loiola

Meias: Agner, Davi Melo, Fabinho, Freitas, Henrique, Hiago, Isac Martins, Isaque, Luis Fernando, Luiz Freitas e Riquelme Felipe

Atacantes: Crysthyan Lucas, Enzo, João Lourenço, Kelwin, Gustavo Lobo, Marcão e Matheus Reis