Quem o São Paulo já contratou e quem ainda pode chegar para 2024

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo mira reforços pontuais para o elenco. O Tricolor Paulista já anunciou três contratações e tem um outro alvo principal na mira para 2024.

Quem já chegou

Damián Bobadilla : meio-campista paraguaio de 22 anos, estava no Cerro Porteño. Assinou contrato até o final de 2027.

: meio-campista paraguaio de 22 anos, estava no Cerro Porteño. Assinou contrato até o final de 2027. Erick : atacante de 26 anos, estava no Ceará. Assinou até o final de 2026.

: atacante de 26 anos, estava no Ceará. Assinou até o final de 2026. Luiz Gustavo: volante de 36 anos, estava sem clube desde que deixou o Al-Nassr. Assinou por um ano

O São Paulo ainda acertou as renovações de Lucas e Luciano, ambas por três anos.

Quem ainda pode chegar

Ferreirinha : meia-atacante de 26 anos do Grêmio. É a prioridade do São Paulo no mercado da bola.

: meia-atacante de 26 anos do Grêmio. É a prioridade do São Paulo no mercado da bola. Bruno Pacheco: lateral esquerdo de 32 anos do Fortaleza. O São Paulo sondou a situação do jogador, mas a negociação é considerada difícil pelos dois clubes.

