Quem o Palmeiras já contratou e quem ainda pode chegar para 2024

Do UOL, em São Paulo

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras já se movimentou para reforçar o time e ainda mira mais contratações para a nova temporada.

Quem já chegou

Aníbal Moreno : meio-campista argentino de 24 anos, ex-Racing. Ele assinou contrato até dezembro de 2028.

: meio-campista argentino de 24 anos, ex-Racing. Ele assinou contrato até dezembro de 2028. Bruno Rodrigues: atacante de 26 anos, ex-São Paulo e que estava no Cruzeiro. Assinou até o final de 2028.

Quem ainda pode chegar

Caio Alexandre : meio-campista de 25 anos que se destacou pelo Fortaleza. O Alviverde tem interesse, mas a negociação não está encaminhada.

: meio-campista de 25 anos que se destacou pelo Fortaleza. O Alviverde tem interesse, mas a negociação não está encaminhada. Caio Paulista : lateral esquerdo de 25 anos, do Fluminense, que estava emprestado ao rival São Paulo.

: lateral esquerdo de 25 anos, do Fluminense, que estava emprestado ao rival São Paulo. Marcos Leonardo : atacante de 20 anos do Santos. A informação é apuração do colunista Luis Rosa.

: atacante de 20 anos do Santos. A informação é apuração do colunista Luis Rosa. Carlos Vinicius: atacante de 28 anos do Fulham. É sonho antigo do clube, mas não há proposta oficializada.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado exclusivamente ao Alviverde no WhatsApp.