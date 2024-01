PVC: Não é só dinheiro! O que Bahia oferece para convencer Éverton Ribeiro

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira o que o Bahia ofereceu para se aproximar da contratação de Éverton Ribeiro. O meia de 34 anos encerrou seu vínculo com o Flamengo, é alvo de vários clubes no mercado e está perto de fechar com o Tricolor de Aço, segundo PVC.

'Trabalhar no Grupo City e 3 anos de contrato': "Eu acho que é a melhor escolha para ele porque ele tem uma perspectiva de carreira. O que o Bahia oferece a ele que o Flamengo não oferecia? O Bahia oferece 3 anos de contrato e a perspectiva de trabalhar para o Grupo City depois do final da sua carreira. Ou seja, aos 37 anos, ele pode encerrar sua carreira no Bahia e trabalhar no Grupo City; pode ser em Nova York, pode ser na Inglaterra".

'Foi isso que desempatou o jogo': "Ele não tem uma promessa, mas ele tem uma perspectiva de trabalhar com o Grupo City na função que ele escolher, como auxiliar técnico, como gerente, ou trabalhar junto com o Ferran Soriano na administração. Então, eu acho uma boa escolha em função disso, foi isso que desempatou o jogo, por exemplo, contra o Internacional. O Inter, ontem à noite, dava o jogo como perdido por entender que ele estava se aproximando do Bahia".

Assista ao De Primeira na íntegra