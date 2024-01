Presidente do Santos diz que Benfica formalizou oferta por Marcos Leonardo

Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos, afirmou que o Benfica formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo.

O que ele disse

Neste final de tarde de terça feira, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo. Marcelo Teixeira, em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Marcos Leonardo quer jogar na Europa. O atacante definiu com o Santos e com seus empresários que a sua prioridade é se transferir para o Velho Continente.

O atacante tem interessados no futebol brasileiro. O Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo e o Corinthians foram times que sondaram os empresários do atacante de 20 anos e se colocaram como interessados. Todos ouviram a mesma resposta: ele não fica na Vila Belmiro em 2024, mas não pensa em continuar no Brasil no momento.

A ideia é que o jogador seja vendido por pelo menos 18 milhões de euros só pelos 70% que pertencem ao Santos. Os times brasileiros não chegariam nesse valor, mas podem compor um cenário onde o Peixe ganharia em uma futura revenda.

