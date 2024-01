Ponte Preta sub-20 viaja a São Paulo para a disputa da Copinha 2024

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta viajou para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade de Tanabi será a sede do time paulista.

A estreia da Macaca está marcada para acontecer às 13h (de Brasília) desta quarta-feira, diante do Tanabi, no Estádio Prefeito Alberto Víctolo. O Grupo 1 ainda conta com Atlético Gloriense-SE e Vila Nova.

Os dois melhores de cada chave avançam de fase, com a sequência da competição sendo em duelo eliminatório único.

Na Copinha do ano passado, a Ponte Preta foi eliminada ainda na fase de grupos, após empatar com o Retrô-PE por 2 a 2.